PATRIK DRID VIŠE NIJE DEKAN DIF-A: Savet fakulteta ga razrešio, Borislav Obradović novi vršilac dužnosti dekana novosadskog DIF-a

Savet Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu izabrao je danas redovnog profesora Borislava Obradovića za vršioca dužnosti dekana tog fakulteta.

Prethodno je razrešio Patrika Drida sa te funkcije.

Obradović je redovni profesor na Katedri za osnovne sportske nauke. A na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja radi od juna 1997. godine. Osnovne studije završio je 1996. godine na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, magistrirao je 2000, a doktorsku disertaciju odbranio 2004. godine. Usavršavao se na Univerzitetu u Čikagu, Aristotelovom univerzitetu u Solunu i Univerzitetu Istočni Ilinois u Sjedinjenim Američkim Državama. Zvanje redovnog profesora stekao je 2014. godine. A od novembra 2007. do marta 2024. godine obavljao je funkciju prodekana za nastavu. Tokom akademske karijere bio je mentor na većem broju diplomskih, magistarskih i master radova, kao i na četiri doktorske disertacije.

PATRIK DRID VIŠE NIJE DEKAN DIF-A: Savet fakulteta ga razrešio, Borislav Obradović novi vršilac dužnosti dekana novosadskog DIF-a

Savet fakulteta prethodno je danas razrešio Patrika Drida sa funkcije dekana. A za tu odluku glasalo je 15 članova Saveta, dok je jedan bio protiv. Time je potvrđen predlog Nastavno-naučnog veća, koje je 20. novembra na hitnoj sednici jednoglasno izglasalo predlog za razrešenje Drida, nakon što je grupa profesora podnela zahtev za izglasavanje nepoverenja.

Viši sud u Novom Sadu odredio je 18. novembra pritvor do 30 dana Dridu i bivšem dekanu tog fakulteta N. M. zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi mogli da utiču na svedoke ili ponove krivično delo. Drid i N. M. uhapšeni su 16. novembra zbog sumnje da su prilikom izdavanja fakultetskog prostora oštetili budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za 19,5 miliona dinara.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

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