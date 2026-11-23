Opljačkane benzinske pumpe na području Bora: Uhapšen muškarac star 33 godine

Na dve benzinske pumpe, u razmaku od samo nekoliko sati, dogodile su se pljačke, u kojima je osumnjičeni odneo novac i cigarete.

Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Boru, policijiski službenici PU Bor uhapsili su osumnjičenog S. A. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.

U saopštenju se navodi da se osumnjičenom stavlja na teret da je 18. novembra u večernjim časovima sa benzinske pumpe „ЕКО“, koja se nalazi na putu Bor – Zaječar, u blizini Šarbanovca, uz pretnju nožem, oduzeo novac u iznosu od 50.000 dinara i izvesnu količinu cigareta.

Takođe, 19. novembra, neposredno posle ponoći, sumnja se da je ponovio isto krivično delo. Sa benzinske pumpe „Knez Petrol“ u Boru, držeći nož u ruci, uzeo je 15.000 kao i izvesnu količinu cigareta.

Kako se navodi u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičeni će uz krivičnu prijavu, biti priveden javnom tužiocu radi saslušanja o okolnostima izvršenja krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret.

Zajecaronline/Osnovno javno tužilaštvo u Boru/N. S.

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