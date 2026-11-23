Danas konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o daljem toku konstitutivne sednice

U Skupštini Srbije danas će biti održane konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o daljem toku prve, odnosno konstitutivne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Petnaestom sazivu.

Sastanak će biti održan u Domu Narodne skupštine sa početkom u 14 časova, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Konstitutivna sednica Narodne skupštine biće nastavljena sutra u 10 časova. Preostalo je da poslanici raspravljaju o još dve tačke dnevnog reda – izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Konstitutivna sednica Skupštine počela je 17. novembra, kada su verifikovani mandati svih 250 poslanika, čime je konstitusan novi saziv parlamenta.

U četvrtak je za predsednika Skupštine izabran Aleksandar Čupić, koga je predložila Studentska lista.

Izabrano je i šest potpredsednika parlamenta iz Studentske liste – Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić.

Skupština Srbije je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa Studentska lista ima 140 mandata, a poslanička grupa “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” ima 103 mandata. U novom sazivu je i sedam poslanika izabranih na listama manjinskih stranaka.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.