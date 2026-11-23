Vučić: Ako pokušaju da me uhapse, započinjem štrajk glađu – milion ljudi će izaći na ulice

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je lično za to da SNS ne učestvuje na predstojećim predsedničkim izborima, ali da će konačnu odluku stranka doneti na svojoj skupštini 13. decembra.

Gostujući na televiziji Pink, Vučić je rekao da je bliži tome da SNS ne pruži legitimitet političkim protivnicima.

„Zašto bismo mi to radili dok nam ljude progone, maltretiraju, šikaniraju. Sasvim je moguće da stranka donese i drugačiju odluku“, kazao je.

Govoreći o Studentskoj listi, koja ima većinu u Skupštini, Vučić je ocenio da je „njima jedino važno kako će da naude nekome koga mrze“. Istakao je da nema nameru da se sklanja i najavio da će u slučaju pokušaja hapšenja započeti štrajk glađu.

„A šta ćete onda da radite sa milion ljudi na ulici onog sekunda kada bi se to dogodilo? Ja nisam Marinika Tepić i Boško Obradović da se zavitlavam da jedem kolače uveče i voće preko dana. Nikakav problem nemam. Mislili su da ću da bežim, da se sklanjam“, rekao je Vučić.

Zajecaronline/N. S.

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