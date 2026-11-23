Poljska prijavila izbijanje ptičjeg gripa na farmi ćurana

Poljska je prijavila izbijanje visokopatogenog ptičjeg gripa tipa H5N1 na farmi ćurana na severu zemlje, saopštila je danas Svetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH).

U trenutku kada se mnoge evropske zemlje suočavaju sa sezonskim porastom broja slučajeva ove smrtonosne bolesti, virus je otkriven na farmi u gradu Biskupjec, u regionu Varminsko-mazurskom.

Do sada je uginulo je 587 ćurana od ukupno 18.723, navodi WOAH sa sedištem u Parizu, pozivajući se na izveštaj poljskih vlasti, prenosi Rojters Preostale ptice su eutanazirane.

Ovo je prvi slučaj izbijanja ptičjeg gripa H5N1 još od maja.

Ljudska infekcija virusom H5N1 je retka, ali kada se pojave simptomi, bolest je veoma teška i često fatalna, podseća portal RMF 24.

Prenos virusa sa ptica na ljude najčešće se dešava direktnim kontaktom sa bolesnom živinom ili kontaminiranom sredinom.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.