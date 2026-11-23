Od početka grejne sezone 749 požara i eksplozija, devet osoba poginulo: Evo šta je najčešći uzrok

Od početka 61. grejne sezone u Srbiji zabeleženo je ukupno 749 požara i eksplozija na građevinskim objektima, u kojima je poginulo devet osoba. To je za tri smrtna slučaja manje nego u istom periodu prošle godine, izjavio je inspektor Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije (SVS) Đorđe Radulović.

Radulović je za Tanjug rekao da početak grejne sezone tradicionalno prati povećanje broja požara na građevinskim objektima.

Najčešći uzroci požara

Najčešći uzroci su neispravne elektroinstalacije, neočišćeni dimnjaci i dimovodni kanali, nepropisno odlaganje pepela i preopterećenje električnih instalacija.

“Posmatrajući statistiku svih vanrednih događaja, uzrok njihovog nastanka je ljudski nemar ili nepažnja. Najčešće greške su nepažljiv ili nestručan rad sa električnim uređajima, ostavljanje uređaja bez nadzora, preopterećenje elektroinstalacija, odlaganje lako zapaljivih materijala u blizini izvora toplote, kao i korišćenje neproverenih ili neočišćenih dimovodnih kanala”, naveo je Radulović.

Posebno je apelovao na roditelje da tokom grejne sezone obrate dodatnu pažnju na bezbednost dece, ističući da su maloletnici jedna od najranjivijih kategorija u slučaju požara i eksplozija.

“Malu decu ne smemo ostavljati bez nadzora u prostorijama u kojima se nalaze šporeti, peći na čvrsto gorivo ili električne grejalice”, upozorio je Radulović.

On je apelovao na građane da redovno proveravaju ispravnost električnih instalacija i uređaja, čiste dimnjake i dimovodne kanale. Takođe da vode računa o pravilnom odlaganju pepela, kako bi se smanjio rizik od izbijanja požara tokom grejne sezone.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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