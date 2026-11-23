Vesna Čitaković Đurišić, kandidatkinja koalicije SNS–SPS–Zdrava Srbija, nije izabrana za gradonačelnicu Užica na današnjoj sednici Skupštine grada.

Od ukupno 67 odbornika glasalo je 34, pri čemu su 33 glasa bila „za“, dok je jedan listić bio nevažeći. Time Užice nije dobilo novo gradsko rukovodstvo, jer nisu izabrani ni zamenik gradonačelnika ni članovi Gradskog veća.

Kandidatkinja koalicije SNS–SPS–Zdrava Srbija nije uspela da obezbedi potrebnu većinu za izbor na čelo grada. Što znači da će lokalna skupština morati da nastavi procedure za konstituisanje novog rukovodstva.

Zajecaronline/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.