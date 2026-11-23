PREDAO SE VLASNIK NOVOSADSKE FIRME GAT! BIO U BEKSTVU ZBOG ISTRAGE O MALVERZACIJAMA OKO IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE KOD STADIONA „DUBOČICA“

Vlasnik i direktor novosadskog preduzeća GAT, za kojim je bila raspisana potraga zbog sumnje na zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama za izgradnju saobraćajnice kod stadiona „Dubočica“ u Leskovcu, predao se nadležnim organima.

Kako su za Južne vesti potvrdili pravosudni izvori iz Niša, on bi danas trebalo da bude saslušan. Njegova predaja usledila je nakon što je Viši sud odbio predlog tužilaštva da se odredi pritvor za šestoro zaposlenih u Gradskoj upravi Leskovca, koji su uhapšeni u istom predmetu 19. novembra.

PREDAO SE VLASNIK NOVOSADSKE FIRME GAT! BIO U BEKSTVU ZBOG ISTRAGE O MALVERZACIJAMA OKO IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE KOD STADIONA „DUBOČICA“

Prema navodima policije i Višeg javnog tužilaštva u Nišu, rukovodilac u Gradskoj upravi Leskovca Z. N. sumnjiči se da je, zajedno sa još petoro osumnjičenih, 16. aprila 2023. godine potpisao ugovor sa novosadskim preduzećem vredan više od 80 miliona dinara za izgradnju saobraćajnice kod stadiona „Dubočica“. Sumnja se da je to učinio iako je znao da su budžetom Grada Leskovca i Planom javnih nabavki za tu godinu za ove radove bila predviđena sredstva od oko 41 milion dinara.

U akciji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšeni su šef Odeljenja za javne nabavke Z. N., šef Odeljenja za finansije M. M. i šef Odeljenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu D. S. Uhapšena su i tri člana Komisije za javne nabavke, J. J., M. S. i M. K. Svih šestoro je pušteno da se brane sa slobode, pošto je Viši sud odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora.

Slučaj je deo šire istrage o mogućim nepravilnostima u javnim nabavkama u Leskovcu. A vlasnik GAT-a se tereti za krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom.

Zajecaronline/192/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.