Gamzigrad i deo Velikog Izvora u utorak, 24. novembra, privremeno bez struje

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevenciji kvarova i pripremi distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, u utorak, 24. novembra, bez električne energije biće Gamzigrad. Kako je najavljeno, struje neće biti u periodu od 9 do 10 časova.

Takođe, u periodu od 13 do 14 časova, bez električne energije biće deo Velikog Izvora (Gornji kraj).

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Pet saobraćajnih nesreća tokom vikenda na području PU Zaječar: Dve osobe teže povređene

Na putevima, u nadležnosti PU Zaječar, tokom proteklog vikenda, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća. A dve osobe su teže povređene.

U istom periodu, tokom pojačane kontrole, pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su 460 vozača. Otkrili su 147 saobraćajnih prekršaja, pri čemu je, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, iz saobraćaja isključeno osam vozača.

Imajući u vidu da se tokom jutarnjih i večernjih sati očekuje pojava magle, kao i moguća poledica, iz Policijske uprave skreću pažnju vozačima da na vreme pripreme svoja vozila za zimske uslove i poštuju zakonsku obavezu korišćenja zimske opreme.

U saopštenju se navodi da obzirom da je u toku zimska turistička sezona, pripadnici saobraćajne policije preduzimaju preventivne mere i pojačanu kontrolu saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koji najviše ugrožavaju bezbednost saobraćaja i dovode do nezgoda sa najtežim posledicama.

Iz PU Zaječar apeluju na sve vozače da povećaju opreznost, smanje brzinu kretanja i drže bezbedno odstojanje u odnosu na druga vozila.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.