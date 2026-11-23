Šapić ostaje gradonačelnik Beograda: Skupština odbacila inicijativu za smenu

Sednica je završena raspravom o predlogu koji je potpisalo 41 odbornika opozicionih grupa (pre svega Kreni-promeni i drugi).

Tajnim glasanjem predato je 35 listića. Za razrešenje je bilo potrebno 56 glasova (većina od ukupno 110 odbornika).

Pre glasanja u sali je bilo 98 odbornika, a odbornici vladajuće koalicije (SNS i SPS) nisu učestvovali u tajnom glasanju.

Povod za inicijativu bio je incident od 28. septembra na Novom Beogradu (Bežanijska kosa / Ulica Partizanske avijacije). Prema tvrdnjama pokreta Kreni-promeni i odbornice Tatjane Mićić, Šapić ju je fizički napao i povredio — lekarskim nalazom konstatovan je prelom nosne kosti i dela gornje vilice.

Šapić ostaje gradonačelnik Beograda: Skupština odbacila inicijativu za smenu

Šapić je to negirao i izjavio da je samo odgurnuo Mićić dok se branio.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 20. novembra podnelo optužni predlog protiv Šapića zbog sumnje na tešku telesnu povredu i predložilo kaznu zatvora od najmanje tri godine, uz meru zabrane približavanja.

Tokom današnje rasprave opozicija je tvrdila da gradonačelnik ne može da ostane na funkciji nakon takvog incidenta.

Vladajuća koalicija je odgovarala da nema novih dokaza, da će Šapić dokazati nevinost na sudu i da se slučaj koristi za politički obračun.

Inicijativa je ranije bila zakazana za 13. oktobar, ali sednica tada nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Zajecaronline/Tanjug/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.