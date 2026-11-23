UPOZORENJE ZA VOZAČE! Sneg, magla i odroni na više putnih pravaca, bez zimske opreme ne krećite!

„Putevi Srbije“ upozorili su vozače da na pojedinim putnim pravcima širom zemlje vladaju otežani uslovi za vožnju zbog snega, magle i učestalih odrona. Na teritoriji Kruševca, Zaječara, Ivanjice i Vranja mestimično ima do pet centimetara raskvašenog snega.

Kako je navedeno u najnovijem izveštaju ovog javnog preduzeća, na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, dok je snega mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Kruševca i Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja slična situacija zabeležena je na području Ivanjice, Vranja i Zaječara.

Ipak, najopterećeniji putevi prvog prioriteta održavanja trenutno su prohodni i bez snega.

Poseban problem predstavljaju učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih ima na većini putnih pravaca.

Najviše ih je na putu I B 34 kroz Đerdapsku klisuru, na deonici Sokobanja – Knjaževac, u Bovanskoj klisuri, kao i na pravcima Knjaževac – Kalna i Kalna – Jabučko Ravnište. Nadležne ekipe redovno rade na njihovom uklanjanju.

Dodatni oprez potreban je i na državnom putu I B 21, na deonici Kosjerić – Bačevci, kod prevoja Kaona, gde su zbog oštećenja mostova postavljene betonske sigurnosne ograde.

UPOZORENJE ZA VOZAČE! Sneg, magla i odroni na više putnih pravaca, bez zimske opreme ne krećite!

Na ovoj deonici zabranjen je saobraćaj za vozila čija je masa veća od 3,5 tone, a saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak – Divčibare – Kaona.

Iz „Puteva Srbije“ upozoravaju i na mogućnost pojave magle, posebno na deonicama duž rečnih tokova, u kotlinama i klisurama, kao i na putnim objektima preko reka.

Prilazi graničnim prelazima i turističkim centrima su prohodni.

Nadležni apeluju na vozače da ne kreću na put bez zimske opreme i lanaca, kao i da brzinu prilagode stanju kolovoza i vremenskim uslovima.

Posebno se savetuje oprez na deonicama na kojima ima raskvašenog snega i odrona, kako bi se izbegle nezgode.

Zajecaronline/Tanjug/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.