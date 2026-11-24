Uhapšeni Naser Orić i Nikolina Šljivić u velikoj akciji SIPA-e i MUP-a RS

Pripadnici SIPA-e, MUP-a Republike Srpske i drugih policijskih agencija od jutros sprovode opsežnu akciju širom Bosne i Hercegovine usmerenu protiv osoba koje su pomagale u skrivanju odbeglog Đorđa Ždrale. Akcija se sprovodi po naredbi Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, a obuhvaćeno je više od sedam osoba.

Jedna od glavnih meta bio je Naser Orić, ratni komandant iz Srebrenice. Prema navodima izvora, Orić je imao ključnu ulogu u izvlačenju i skrivanju Ždrale nakon što je ovaj 2. avgusta ove godine u Istočnom Sarajevu pokušao da ubije Kostu Pandurevića. Orić je uhapšen na području Olova.

Uhapšena je i Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske (prvo u DNS Nenada Nešića, a potom u Ujedinjenoj Srpskoj Nenada Stevandića), koja sada radi u Institutu za javno zdravstvo RS. MUP RS pretresao je objekte koje ona koristi, a Šljivićeva je privedena u Istočnom Sarajevu.

Uhapšeni Naser Orić i Nikolina Šljivić u velikoj akciji SIPA-e i MUP-a RS

Među metama akcije bio je i Mesud Mustafić iz Vogošće, za koga se sumnja da je po uputstvima Orića pomagao pri prebacivanju Ždrale iz Sarajeva do Karaule, gde se nalazi Orićev ranč. Pretresana je i kuća advokata Siniše Derganca iz Istočnog Sarajeva, koji je takođe povezivan sa pokušajima prikrivanja krivičnih dela Ždrale.

Đorđe Ždrale je u bekstvu od početka avgusta, kada se sumnjiči da je u Istočnom Sarajevu pokušao ubistvo Pandurevića. Policija i tužilaštvo prikupljaju dokaze o mreži osoba koje su mu pomagale da se skrije.

Iz SIPA-e je potvrđeno hapšenje Orića i Šljivićeve. Akcija je i dalje u toku, a očekuju se dodatni detalji o ishodu pretresa i privođenja.

Zajecaronline/Mondo/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.