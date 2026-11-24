ZC Zaječar u protekla 24 sata: U Urgentnom prijemu obavljeno 45 pregleda, u porodilištu nije bilo prinova

Tokom proteklog dana, odnosno u ponedeljak, 23. novembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 45 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 5 puta, od toga je 1. intervencija bila u službi, dok je 4 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 132 školske dece i 111 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 11 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

ZC Zaječar u protekla 24 sata: U Urgentnom prijemu obavljeno 45 pregleda, u porodilištu nije bilo prinova

U zaječarskom porodilištu nije bilo prinova.

Zajecaronline/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.