Jovo Bakić oštro o generalima Vojske Srbije: „Postali su krpe sistema“

Jovo Bakić oštro je kritikovao vojni vrh Srbije, uputivši teške reči generalima Vojske Srbije. Govoreći u emisiji „Bez cenzure“, Bakić je poručio da su generali, umesto da budu časni oficiri koji čuvaju dostojanstvo vojske i služe državi, dozvolili sebi da postanu, kako je rekao, „krpe autoritarnog režima“.

„Generali Vojske Srbije, umesto da budu časni oficiri, postali su krpe sistema“, rekao je Bakić.

Ovom izjavom Bakić je ponovo otvorio pitanje odnosa vojske i politike, kao i uloge najvišeg vojnog rukovodstva u društvu. Njegove reči izazvale su pažnju javnosti, a snimak gostovanja objavljen je 23. novembra.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.