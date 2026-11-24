Danas se obeležava Mratindan: Narodno verovanje upozorava na jedan običaj koji nikako ne treba prekršiti

Pravoslavni vernici 24. novembra, obeležavaju Mratindan i praznik Svetog velikomučenika Mine. Ovaj datum prate brojni običaji i narodna verovanja.

U narodnoj tradiciji Mratindan je poznat i kao Sveti Mrata. Za ovaj praznik vezuje se izreka: „Sveti Mrata, sneg do vrata“.

Prema narodnom verovanju, ovaj dan označava početak hladnijeg i snežnog perioda. Posebno mesto zauzimaju običaji povezani sa vukovima i zaštitom stoke.

Šta ne treba raditi na Mratindan?

Jedno od najpoznatijih narodnih verovanja odnosi se na ovce. Prema predanju, na Mratindan ne treba izvoditi ovce iz tora. Veruje se da Sveti Mrata okuplja vukove i određuje im plen. Zbog toga su ljudi nekada posebno vodili računa o stoci.

Narodno predanje upozorava da domaćine koji ne poštuju običaje može zadesiti nesreća. Zato se verovalo da ovce treba ostaviti u torovima tokom ovog praznika.

Poznata narodna izreka povezuje Mratindan sa dolaskom zime. Nekada su ljudi prema ovom datumu procenjivali kakvo ih vreme očekuje.

Postoji i verovanje povezano sa kućnim poslovima. Prema predanju, domaćin bi na ovaj dan trebalo da prihvati obaveze u domaćinstvu. Verovalo se da će takvo ponašanje doneti napredak ukućanima. Nasuprot tome, negodovanje i izbegavanje obaveza smatrani su lošim znakom.

Ko je bio Sveti Stefan Dečanski?

Mratindan je posvećen Svetom Stefanu Dečanskom, srpskom kralju i velikom mučeniku. Bio je sin kralja Milutina i otac cara Dušana.

Njegov život obeležili su stradanje, iskušenja i duboka vera. Prema istorijskom predanju, nakon oslepljenja ponovo je progledao.

Zahvalnost za povratak vida iskazao je podizanjem manastira Visoki Dečani. Ovaj manastir danas predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture.

Danas se obeležava i Sveti Mina

Pravoslavni kalendar 24. novembra posvećen je i Svetom velikomučeniku Mini. Prema predanju, bio je vojnik egipatskog porekla. Zbog hrišćanske vere napustio je vojnu službu i povukao se u planinu. Kasnije je javno propovedao hrišćanstvo. Zbog svojih uverenja pretrpeo je teško mučenje i stradao kao mučenik. Vernici ga posebno poštuju kao zaštitnika ljudi koji se nalaze u nevolji.

Mratindan tako ostaje praznik bogat narodnim običajima i duhovnim značenjem. Izreka „Sveti Mrata, sneg do vrata“ i danas podseća na stare običaje i dolazak zime.

Zajecaronline/Srbija Danas/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.