Jovo Bakić i Aleksandar Vučić žestoko se sukobili u Skupštini oko „vračaraca“: „Besprizornici iz Ćacistana koji su se otrgli kontroli“

Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić danas je u Narodnoj skupštini Srbije oštro odgovorio šefu poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ Aleksandru Vučiću, koji je Studentsku listu povezao sa vračarskim kriminalnim klanom.

Bakić je članove tog klana nazvao „besprizornicima“ prethodne vlasti koji su se otrgli kontroli.

Prema njegovim rečima, reč je o ljudima iz šatorskog naselja u Pionirskom parku, poznatom kao „Ćacilend“, koje je on nazvao „Ćacistan“. Bakić je tvrdio da su se oni oteli kontroli i sada reketiraju ljude koji finansiraju prethodnu vlast, što dovodi do velikih problema.

„Mi nemamo poluge moći da reagujemo. Vi kontrolišete Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zaštite se. Ja obećavam, kada dođemo, da ćemo neke od vas štititi, a neke od vas goniti“, poručio je Bakić Vučiću i poslanicima SNS-a.

Vučić je uzvratio da Bakić nije organ gonjenja, niti će to biti. Optužio je Studentsku listu da upravlja Ministarstvom unutrašnjih poslova i tužilaštvima. Dodavši da su imali dva sastanka sa tužilaštvima i policijom kako bi sve bilo pod njihovom kontrolom.

„Od 25. oktobra svime upravljate vi“, rekao je Vučić, iako je Vlada koju je formirao SNS i dalje u tehničkom mandatu.

Zajecaronline/N1/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.