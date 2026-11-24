Apel vozačima zbog najavljenih padavina u istočnoj Srbiji

Putevi Srbije d.o.o. uputili su danas apel svim učesnicima u saobraćaju. Učesnici u saobraćaju se upozoravaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom večeri i noći na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj krajini, očekuje kiša koja će se ponegde lediti pri tlu.

Iz Puteva Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da koriste zimske pneumatike i da bez zimske opreme ne kreću na put.

Svim učesnicima savetuje se da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.