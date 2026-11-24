Oglasio se Dejan Vuk Stanković nakon incidenta u Kragujevcu: Ministarstvo prosvete pruža podršku školi, formiran krizni štab

Povodom incidenta koji se dogodio u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, oglasio se ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Poručio je da će Ministarstvo prosvete pružiti punu podršku školi kako bi se što pre uspostavio normalan i stabilan režim rada.

Prema njegovim rečima, sastanku su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva prosvete, rukovodstvo i uprava u Kragujevcu, gradonačelnik. Kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, zdravstvenih ustanova i stručnjaci iz oblasti psihijatrije.

“Sa mnom su bili najviši predstavnici Ministarstva, rukovodioci i uprava u Kragujevcu, gradonačelnik, zajedno sa drugim akterima iz MUP-a Srbije, zdravstvenih ustanova i psihijatrijske struke. Problemu ćemo pristupiti pragmatičnim odlukama i zatražićemo rešenje koje će omogućiti da se škola posle ovog šoka što pre vrati u normalan režim rada. Danas je za 18 časova zakazan sastanak kolektiva škole, koji će izneti odgovarajuća saopštenja. Formiran je krizni štab koji zaseda.Radiće se na ovom slučaju, kao i na sistematskom pristupu prevenciji ovog oblika nasilja. Nije bilo žrtava. Imamo dve lakše povređene radnice škole i situacija je pod kontrolom. Ministarstvo prosvete pružiće podršku naporima škole da se situacija normalizuje i stabilizuje. Naši ljudi su na terenu i radićemo na tome da što pre zalečimo posledice ovog čina”– izjavio je ministar prosvete.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.