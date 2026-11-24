Bakić: Vučić neće biti uhapšen kao politički protivnik, već samo ako ima dovoljno dokaza, uz javno i pošteno suđenje

Šef poslaničke grupe Studentske liste u Narodnoj skupštini Srbije Jovo Bakić izjavio je danas za agenciju FoNet da bivši predsednik Aleksandar Vučić neće biti uhapšen kao politički protivnik. Već isključivo pod uslovom da protiv njega postoji dovoljno dokaza, i to uz javno i pošteno suđenje.

Izjava dolazi kao reakcija na Vučićeve reči od ponedeljka, kada je gostovao na televiziji Pink. Tada je rekao da nema nameru da se sklanja iz zemlje i da bi u slučaju hapšenja odmah započeo štrajk glađu, što bi, prema njegovim rečima, moglo da dovede do izlaska milion ljudi na ulice.

„On može da štrajkuje i ne štrajkuje glađu. U svakom slučaju, možemo obećati da će imati pošteno i javno suđenje. I on je rekao da zahteva javno suđenje, tu ćemo mu svakako pomoći“, rekao je Bakić.

Bakić se osvrnuo i na najavu da predstavnici Srpske napredne stranke, sa Vučićem na čelu, najverovatnije neće učestvovati u skupštinskim odborima jer im nisu ponuđena predsednička mesta. Ocenio je da je to isključivo njihova stvar.

„Ako žele da učestvuju, oni naravno učestvuju, imaju pravo na to. A ako ne žele da učestvuju, opet, to je njihova želja“, poručio je pred nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije.

Dodao je da se formiranje skupštinskih odbora očekuje danas ili sutra. Nakon čega bi trebalo da budu formirane i međunarodne parlamentarne delegacije.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.