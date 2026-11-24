SLOVENIJA ZABRANILA ISTICANJE PALESTINSKIH I LGBT ZASTAVA NA JAVNIM INSTITUCIJAMA

Parlament Slovenije usvojio je zakonske izmene kojima se zabranjuje isticanje zastava i drugih simbola za koje ne postoji izričit zakonski osnov na objektima javnih institucija. Odluka obuhvata i simbole kojima se izražava solidarnost sa Palestinom, LGBT zajednicom i drugim društvenim pokretima i inicijativama.

Izmene Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Slovenije predložila je desničarska stranka “Resnica”. A Državni zbor usvojio ih je 20. novembra 2026. godine, sa 47 glasova za i 32 protiv.

Nova pravila odnose se na simbole postavljene na fasadama. Ali i u unutrašnjosti javnih objekata. Zakon ne obuhvata samo zastave, već i grbove, natpise, transparente, parole i druge javno vidljive oznake za koje ne postoji odgovarajući pravni osnov. Predviđena je i mogućnost usmenog naloga za uklanjanje nedozvoljenih zastava.

Vlada Slovenije obrazložila je da je cilj izmena jačanje načela zakonitosti i institucionalne neutralnosti državnih organa, kao i očuvanje poverenja građana u nepristrasan rad javnih institucija. Prema njenom obrazloženju, javni objekti treba da predstavljaju sve građane, a ne da služe za izražavanje ideoloških, aktivističkih ili geopolitičkih stavova.

Predlog je izazvao političke polemike, posebno zbog palestinske zastave i zastave duginih boja, koje su prethodnih godina isticane na pojedinim javnim objektima u Sloveniji.

Predstavnici predlagača tvrde da se izmenama uvode jasna i jednaka pravila za sve. Dok su predstavnici opozicionih stranaka Svoboda, SD i Levica kritikovali predlog, ocenjujući da otvara nepotrebne političke i simboličke sukobe i zadire u autonomiju javnih institucija.

Važno je naglasiti da se zabrana odnosi na isticanje simbola na objektima javnih institucija. A ne na pravo građana, udruženja, političkih stranaka i verskih zajednica da poseduju zastave i javno izražavaju svoje stavove.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.