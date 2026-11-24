STIŽU ODLIČNE VESTI ZA FANOVE „GOSPODARA PRSTENOVA“! Amazon potvrdio četvrtu sezonu „Prstenova moći“

Ljubitelji sveta „Gospodara prstenova“ imaju razlog za slavlje! Kompanija Amazon zvanično je potvrdila snimanje četvrte sezone serije „Gospodar prstenova: Prstenovi moći“, a produkcija novih epizoda trebalo bi da počne na proleće naredne godine u Velikoj Britaniji.

Kako je saopšteno, pripreme za novu sezonu već su u toku, dok će se na pozicije glavnih scenarista i izvršnih producenata vratiti Džej Di Pejn i Patrik Mekej, koji su predvodili kreativni tim i prethodnih sezona.

STIŽU ODLIČNE VESTI ZA FANOVE „GOSPODARA PRSTENOVA“! Amazon potvrdio četvrtu sezonu „Prstenova moći“

Njih dvojica ranije su istakla da je planirano da serija ima ukupno pet sezona, što znači da se priča o Drugom dobu Međuzemlja polako približava svojoj završnici.

Velika pažnja usmerena je i na treću sezonu, koja donosi vremenski skok od sedam godina u odnosu na događaje iz prethodnog poglavlja. Radnja će pratiti sukob vilenjaka i Saurona, kojeg tumači Čarli Viker, kao i nastanak Jedinstvenog prstena.

Direktor globalne televizijske produkcije Amazon MGM studija Piter Fridlander istakao je da su „Prstenovi moći“ postali jedna od prepoznatljivih serija platforme Prime Video i izrazio zadovoljstvo nastavkom saradnje sa kreativnim timom.

Odluka o nastavku serije dolazi uprkos padu gledanosti u odnosu na prvu sezonu i kritikama dela publike. Amazon za sada nije objavio zvanične podatke o gledanosti treće sezone.

STIŽU ODLIČNE VESTI ZA FANOVE „GOSPODARA PRSTENOVA“! Amazon potvrdio četvrtu sezonu „Prstenova moći“

Serija je zasnovana na književnom svetu Dž. R. R. Tolkina, a radnja je smeštena u Drugo doba Međuzemlja, hiljadama godina pre događaja prikazanih u čuvenoj filmskoj trilogiji „Gospodar prstenova“.

Datum premijere četvrte sezone još nije poznat, ali je potvrda nastavka obradovala ljubitelje epske fantastike koji sa nestrpljenjem očekuju nove priče iz Međuzemlja.

Zajecaronline/Tanjug/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.