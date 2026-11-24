Apelacioni sud ukinuo rešenje o ukidanju pritvora Marku Pavloviću optuženom za teško ubistvo u pokušaju studentkinje Sonje Ponjavić

Apelacioni sud u Beogradu objavio je da je nakon sednice veća održane 20. novembra uvažio žalbu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i ukinuo prvostepeno rešenje o ukidanju pritvora Marku Pavloviću, optuženom za teško ubistvo u pokušaju studentkinje Sonje Ponjavić.

Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Viši sud u Beogradu je 3. novembra ukinuo pritvor Pavloviću, koji se u pritvoru nalazio od hapšenja 16. januara 2025. godine, pozivajući se na odluku o pomilovanju tadašnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića. Apelacioni sud je konstatovao da se obrazloženje prvostepenog suda ne može prihvatiti jer sud nije ispitao odlučnu činjenicu – da li se odluka o pomilovanju odnosi upravo na krivično delo koje je predmet optužbe.

Apelacioni sud ukinuo rešenje o ukidanju pritvora Marku Pavloviću optuženom za teško ubistvo u pokušaju studentkinje Sonje Ponjavić

Optužnicom se Pavloviću stavlja na teret teško ubistvo u pokušaju iz člana 114, stav 1, tačka 2 Krivičnog zakonika, dok se pomilovanje odnosi na tačku 11 istog člana. Zbog ove nesaglasnosti u kvalifikaciji dela predmet je vraćen na ponovno odlučivanje.

Podsetnik na slučaj

Marko Pavlović uhapšen je 16. januara 2025. godine zbog sumnje da je automobilom marke „ford fokus“ probio blokadu na raskrsnici ulica Ruzveltova i Kraljice Marije u Beogradu tokom petnaestominutnog odavanja pošte žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu. Tom prilikom je udario studentkinju Sonju Ponjavić, koja se nalazila na trotoaru. Na snimcima se vidi da je ona završila na haubi i krovu vozila, a potom pala na kolovoz, zadobivši teške telesne povrede.

Apelacioni sud ukinuo rešenje o ukidanju pritvora Marku Pavloviću optuženom za teško ubistvo u pokušaju studentkinje Sonje Ponjavić

Suđenje je stiglo do završnih reči, a izricanje presude bilo je zakazano za 6. novembar. U međuvremenu je sudu dostavljena odluka o pomilovanju, nakon čega je postupak prekinut, a Pavloviću ukinut pritvor. Punomoćnica Sonje Ponjavić, advokatica Milica Radović, podnela je ustavnu žalbu na odluku o pomilovanju, tvrdeći da zakonska procedura nije ispoštovana.

Otac povređene studentkinje, Ratko Ponjavić, ranije je pomilovanje ocenio kao „ruganje pravdi“.

Odluka Apelacionog suda sada vraća pitanje pritvora na ponovno razmatranje pred Višim sudom u Beogradu.

Zajecaronline/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.