Planinica sutra privremeno bez struje

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevenciji kvarova i pripremi distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga u sredu, 25. novembra, bez električne energije, na području Zaječara, biće selo Planinica.

Kako je najavljeno, struje neće biti u periodu od 10 do 11 časova.

Podsećamo:

Akcija dobrovoljnog davanja krvi sutra, 25. novembra, u biblioteci Tehničke škole u Zaječaru

Crveni krst Zaječar organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti realizovana sutra, 25. novembra, u biblioteci Tehničke škole u Zaječaru.

Iz Crvenog krsta Zaječar ističu da je akcija namenjena isključivo učenicima srednje škole.

Takođe dodaju, da Akcija dobrovoljniog davanja krvi namenjena lokalnom stanovništvu biće održana 2. decembra 2026. godine, u prostorijama Crvenog krsta Zaječar, u periodu od 9 do 13 časova.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.