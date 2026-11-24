Slovenija neće učestvovati na Evroviziji 2027: Finansijski problemi presudili

Slovenija neće učestvovati na Evroviziji 2027. godine, a razlog ovog puta nije povezan sa Izraelom, već sa finansijskim i organizacionim okolnostima. Slovenačka javna televizija odlučila je da preskoči naredno izdanje takmičenja, što je ponovo otvorilo pitanje troškova učešća i prioriteta javnog servisa.

Slovenija neće učestvovati na Evroviziji 2027. godine, a razlog ovog puta nisu politički protesti, već ozbiljne finansijske poteškoće slovenačke javne televizije RTV Slovenija. Direktorka Ksenija Horvat potvrdila je da javni servis naredne godine neće imati dovoljno sredstava za finansiranje nastupa, zbog čega učešće na takmičenju nije uvršteno u programski plan.

Slovenija neće učestvovati na Evroviziji 2027: Finansijski problemi presudili

RTV Slovenija suočava se sa rastom troškova zarada, energenata i televizijske produkcije. Dok istovremeno beleži pad prihoda od oglašavanja. Zbog ograničenog budžeta, televizija će morati da preispita finansiranje brojnih programskih sadržaja i projekata, a Evrovizija nije jedini događaj koji bi mogao da ostane bez njene podrške.

U planu za 2027. godinu nije predviđen ni prenos popularnog slovenačkog festivala „Melodije mora i sunca“.

Zajecaronline/Hypetv.si/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.