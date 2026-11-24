Akcija dobrovoljnog davanja krvi sutra, 25. novembra, u biblioteci Tehničke škole u Zaječaru

Crveni krst Zaječar organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti realizovana sutra, 25. novembra, u biblioteci Tehničke škole u Zaječaru.

Iz Crvenog krsta Zaječar ističu da je akcija namenjena isključivo učenicima srednje škole.

Takođe dodaju, da Akcija dobrovoljniog davanja krvi namenjena lokalnom stanovništvu biće održana 2. decembra 2026. godine, u prostorijama Crvenog krsta Zaječar, u periodu od 9 do 13 časova.

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U Srbiji će danas, posle hladnog jutra, biti pretežno sunčano.Na jugozapadu i jugu u planinskim predelima malo do umereno oblačno.

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Zajecaronline/N. S.

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