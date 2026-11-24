Skupština Srbije večeras je većinom glasova usvojila odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora.
Za odluku je glasalo 133, protiv je bilo 93, troje nije glasalo, od 229 poslanika u sali.
Skupština Srbije ima ukupno 20 odbora, a većina izabranih članova i zamenika članova su poslanici Studentske liste.
Pored njih u odborima će biti i Ahmedin Škrijelj, samostalni poslanik koji je izabran na listi “SDA-Sandžak-Čuvari Sandžaka”, zatim samostalni poslanik Usame Zukorlić, koji je izabran na listi “SPP-Pokret za ujedinjenje”, kao i Šaip Kamberi i Visar Mehmeti, koji su izabrani na listi “Albanska koalicija”.
Šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić izjavio je ranije da su poslanici te grupe jednoglasno odlučili da ne učestvuju u radu skupštinskih odbora, jer neće imati ni predsednike ni zamenike predsednika u odborima.
Samostalni poslanik iz Saveza vojvođanskih Mađara Boris Bajić rekao je da ta stranka neće imati svoje članove u skupštinskim odborima, dok su poslanici iz Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić, kao i samostalni poslanik Ahmedin Škrijelj najavili svoje učešće.
Zajecaronline/Tanjug/I.R.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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