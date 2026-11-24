Uključujete grejalicu u produžni kabl? Ova navika može da bude opasnija nego što mislite

Čim temperature padnu, mnogi posežu za dodatnim grejalicama kako bi brzo zagrejali prostoriju. Međutim, jedna naizgled bezazlena navika, uključivanje grejalice u produžni kabl, može da dovede do pregrevanja, topljenja plastike, pa čak i požara.

Problem je u tome što električne grejalice troše mnogo struje, a nisu svi produžni kablovi i razvodnici predviđeni za takvo opterećenje.

Električna grejalica snage 2.000 vati na standardnom naponu od 230 volti povlači približno 8,7 ampera struje. Ako je produžni kabl lošeg kvaliteta, oštećen ili nedovoljno dimenzionisan, može da se pregreje.

Posebno je opasno kada se na isti razvodnik priključi više uređaja ili kada produžni kabl ostane namotan na koturu

Najbezbednije je da grejalicu uključite direktno u ispravnu zidnu utičnicu, u skladu sa uputstvom proizvođača.

Odmah isključite grejalicu ako primetite:

-Utikač ili utičnica postaju neuobičajeno vrući;

-Oseća se miris zagorele plastike;

-Utičnica je potamnela, varniči ili se čuje pucketanje.

U takvim slučajevima nemojte ponovo koristiti utičnicu dok je ne proveri električar.

Još jedna greška može da izazove požar

Grejalicu nikada ne postavljajte neposredno uz zavese, posteljinu, tepih ili nameštaj. Kao opšte pravilo, prenosive grejalice treba držati najmanje jedan metar od zapaljivih predmeta, osim ako proizvođač zahteva veće rastojanje.

Ne ostavljajte ih uključene dok spavate ili kada niste u prostoriji.

Produžni kabl možda deluje kao praktično rešenje, ali kada je reč o električnim grejalicama, bezbednost mora da bude važnija od praktičnosti.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.