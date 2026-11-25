„Svuda ima bezbednosno interesantnih ljudi i onaj ko želi da spozna društvo iznutra tačno zna gde ide.

„Danas je najveći krug saradnika stranih službi u krugu advokata i književnika, takva je tendencija“, tvrdi.

U vreme kada je rukovodio ovom službom, i pre njega, saradnici su bili i novinari, ali se kod njih više ne ide „zbog devastacije novinarskog poziva“, dodaje.

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BIA i reforme

Bezbednosne službe zapadnih zemalja imaju kontinuitet rada koji se nije menjao smenama vlasti. Dok je „kod nas svakim rušenjem sistema rušena i služba“, ocenjuje Đorđević.

„Pad Slobodana Miloševića je sahranio njegovu službu. A ovaj (pad bivšeg režima) će takođe vrlo verovatno sahraniti službu nastalu posle 5. oktobra“, smatra.

Reforma bezbednosne službe je „neophodna“, a je li moguća „zavisi od onih koji se budu time bavili“, ocenjuje.

„Deca (studenti) su se organizovala, napravila šta su napravila, ali lako je bilo navijati sa tribina, sad da vidite kako se igraju utakmice i kako funkcioniše država.

„Što kaže onaj sa tribina ‘ua Mesi’. Uđi majstore ti, pa daj gol“, poredi.

U sadašnjem stanju društva, podeljenog na dva pola, reforma službe bezbednosti neće biti laka, smatra. Neophodan je adekvatan zakonski okvir. A potom i širi društveni konsenzus kako ta služba treba da izgleda, objašnjava.

„Ne može da se uradi za dve, tri godine, kao što to neki predstavljaju u medijima.“

Rad službe treba da bude regulisan „posebnim propisima, da što više bude imuna na politički uticaj i da profesionalno radi, a ne da prati profesore, studente, tetke i babe“, smatra Đorđević.

„U redu je da znaš šta rade, to mora da se zna, to su društveni tokovi, ali da ih uhodi, prati, postavlja prislušna sredstva u amfiteatru? To je stvarno idiotizam.“

Tamo su studenti navodno držali plenume, kažem.

„Nemojte misliti da oni nisu imali saradnike na tim plenumima“, odgovara Đorđević.

„Je l’ može 100 ili 150 ljudi da drži sve za sebe? Pa, tri čoveka ne mogu da sačuvaju tajnu, kakav crni plenum.“