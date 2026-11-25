Bivši šef BIA za BBC: “Nisu stranci smenili vlast, urušila se sama od sebe”
Bivši direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Aleksandar Đorđević(na čelu 2013–2017) dao je intervju BBC-ju.
On tvrdi da prethodna vlast nije pala zbog uticaja stranaca, već se sama urušila. A da su je efektivno srušili studenti. Komentariše aktuelne optužbe za prisluškivanje novinara, studenata, profesora i tužilaca. Kaže da prisluškivanje može biti samo zakonito ili nezakonito i da zahteva sudsko odobrenje.
„Vidim da će ovo sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA) ružno da se završi“, kaže Aleksandar Đorđević, bivši direktor ove tajne službe za BBC.
Bivši šef BIA za BBC: “Nisu stranci smenili vlast, urušila se sama od sebe”
Iznenađuju li ga optužbe za prisluškivanje protiv nje?
„Ne“, odgovara kratko.
U narednih 45 minuta, Đorđević će u jednom od retkih intervjua pričati o funkcionisanju bezbednosnog sistema, godinama kada je bio na čelu službe (2013-2017). Za koje kaže da „ne bi želeo da se ponove“, i aktuelnim dešavanjima u zemlji.
I to prilično oštro.
„Nisu stranci smenili vlast, urušila se sama od sebe“, kaže na tvrdnje danas opozicione Srpske napredne stranke (SNS) da su strane službe bile umešane u proteste posle pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu koji su postepeno doveli do smene vlasti i izborne pobede Studentske liste.
„Kakvi crni stranci… Srušila ih deca, ali i da je Miki Maus bio sa druge strane, i on bi ih pobedio.“
Već u izbornoj noći, usledili su brojni apeli da se BIA rasformira ili reformiše.
Reforma službi je „neophodna“. Ali je to „vrlo specifičan, težak i kompleksan zadatak“ za koji su potrebne godine, smatra Đorđević, danas advokat.
„Erozijom rukovodećeg kadra dolazi do erozije rada službe“, tvrdi. Upirući pre svega prstom u Bratislava Gašića, ministra odbrane u tehničkom mandatu, koji ga je 2017. nasledio na mestu direktora BIA.
I to sve govori čovek kog je na mesto direktora Agencije postavio bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kolega sa studija na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Uoči imenovanja, Vučić je za Đorđevića rekao da je „vrlo pouzdan, odan i profesionalan čovek“ i „odličan pravnik“.
Poslednji put su razgovarali „17. maja 2025. u 7 i 58 sati“, precizan je Đorđević.
„Tada me je pozvao, imali smo razgovor i od tada se nismo ni čuli, ni videli, niti ćemo.
„Nikada. Bio je to kraj odnosa nas dvojice.“
Zbog čega?
„Ne bih o tome da pričam“, kaže.
Vučiću želi „sve najbolje, trebaće mu i sreće zbog svega što dolazi“.
„Ja sam sopstvene golgote izdržao muški, a sad da vidimo kako će on da se pokaže.“
Nešto kasnije, ponovo pominje bivšeg predsednika.
„Ovaj Aleksandar Vučić i onaj kog ja znam nisu isti ljudi… Svaka vlast kvari, a apsolutna vlast kvari apsolutno.“
Bivši šef BIA za BBC: “Nisu stranci smenili vlast, urušila se sama od sebe”
O prisluškivanjima
„Šta je BIA za vas?“, pitam Đorđevića dok sedimo u njegovoj kancelariji u centru Beograda.
„U kom smislu?“
„U kom god vi želite.“
Nakratko je zaćutao.
„U ličnom smislu, veliko iskustvo koje ne bih želeo da mi se ponovi, u društvenom, neminovnost koja mora da postoji u Srbiji. A u političkom, služba koja bi trebalo da okrene glavu od politike“, odgovara.
Nove optužbe za prisluškivanje protiv BIA isplivavaju iz dana u dan.
Na listi su novinari, studenti, profesori, rektor Univerziteta u Beogradu, ali i Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) koje se bavi slučajevima Nadstrešnica i Generalštab.
BIA je sve negirala – tvrdnje o njihovom protivpravnom postupanju naziva „lažnim, tendencioznim, zlonamernim, smišljenim sa ciljem dodatne destabilizacije“ situacije u Srbiji, a pominje i „eksponente stranih službi i grupa za pritisak“.
„Nema dobrog prisluškivanja, ali nema ni lošeg“, ocenjuje Đorđević.
„Ima samo zakonitog ili nezakonitog“, jer za ovu meru mora da postoji odobrenje suda. A ako ga nema i „ako je tačno ovo što se priča – to je skandal“.
U vreme dok je predvodio BIA-u, kaže da je sledio „princip rada“ uspostavljen „godinama unazad“, koji je potom i nastavio.
Da bi sud odobrio meru prisluškivanja, nisu dovoljne „tri rečenice“. Već je neophodna „prethodna priprema, analiza, obrazloženje i obilje dokumentacije“, objašnjava.
Oni koji su pod merama, mogu da budu „nadzirani gde god da se nalaze“.
„Tako se pribavi raznorazni materijal, ali sve što se ne tiče vas (onih pod merama), moram da uništim“, objašnjava Đorđević.
Priča brzo i žustro, uz česte gestikulacije.
„Svuda ima bezbednosno interesantnih ljudi i onaj ko želi da spozna društvo iznutra tačno zna gde ide.
„Danas je najveći krug saradnika stranih službi u krugu advokata i književnika, takva je tendencija“, tvrdi.
U vreme kada je rukovodio ovom službom, i pre njega, saradnici su bili i novinari, ali se kod njih više ne ide „zbog devastacije novinarskog poziva“, dodaje.
Bivši šef BIA za BBC: “Nisu stranci smenili vlast, urušila se sama od sebe”
BIA i reforme
Bezbednosne službe zapadnih zemalja imaju kontinuitet rada koji se nije menjao smenama vlasti. Dok je „kod nas svakim rušenjem sistema rušena i služba“, ocenjuje Đorđević.
„Pad Slobodana Miloševića je sahranio njegovu službu. A ovaj (pad bivšeg režima) će takođe vrlo verovatno sahraniti službu nastalu posle 5. oktobra“, smatra.
Reforma bezbednosne službe je „neophodna“, a je li moguća „zavisi od onih koji se budu time bavili“, ocenjuje.
„Deca (studenti) su se organizovala, napravila šta su napravila, ali lako je bilo navijati sa tribina, sad da vidite kako se igraju utakmice i kako funkcioniše država.
„Što kaže onaj sa tribina ‘ua Mesi’. Uđi majstore ti, pa daj gol“, poredi.
U sadašnjem stanju društva, podeljenog na dva pola, reforma službe bezbednosti neće biti laka, smatra. Neophodan je adekvatan zakonski okvir. A potom i širi društveni konsenzus kako ta služba treba da izgleda, objašnjava.
„Ne može da se uradi za dve, tri godine, kao što to neki predstavljaju u medijima.“
Rad službe treba da bude regulisan „posebnim propisima, da što više bude imuna na politički uticaj i da profesionalno radi, a ne da prati profesore, studente, tetke i babe“, smatra Đorđević.
„U redu je da znaš šta rade, to mora da se zna, to su društveni tokovi, ali da ih uhodi, prati, postavlja prislušna sredstva u amfiteatru? To je stvarno idiotizam.“
Tamo su studenti navodno držali plenume, kažem.
„Nemojte misliti da oni nisu imali saradnike na tim plenumima“, odgovara Đorđević.
„Je l’ može 100 ili 150 ljudi da drži sve za sebe? Pa, tri čoveka ne mogu da sačuvaju tajnu, kakav crni plenum.“
Do pravih promena neće doći ukoliko službu „reformišete onako kako želi onaj ko je na vlasti“, kaže.
„Sutra će doći i drugi, pa će je i on reformisati i iz epohe u epohu, to je naša sudbina.“
Bezbednost je ujedno i skup sport, a Srbija je „ipak ostala u zapećku“, dodaje.
Srbija je tranzitna država ka Evropi sa Bliskog istoka i bezbednosna služba bi pre svega trebalo da se oslanja na borbu protiv terorizma i ilegalne imigracije, smatra.
Treba da bude „vrata, oči i uši“ Evrope, što je i pravac kojim nova vlast treba da ide.
„Evropska unija, nema tu neke velike filozofije – bez toga ćemo biti potpuno devastirani i kao društvo i kao država“, ocenjuje bivši šef BIA-e.
Bivši šef BIA za BBC: “Nisu stranci smenili vlast, urušila se sama od sebe”
Služba iza scene
„Bio sam direktor BIA-e i ko god vam kaže da je tu došao zato što je najpametniji ili najbolje zna bezbednost – taj vas laže“, kaže Đorđević.
„Postavljen sam ispred politike i od toga ne bežim.“
Svaki direktor BIA je „oslonjen na političku garnituru na vlasti koja daje inpute (uputstva) kako će služba postupati – nekada direktno, nekada indirektno“, tvrdi.
Zato je veoma važno ko će biti na čelu službe, jer „direktor je glava – preko njega sve ide i on diktira kako će sve funkcionisati“.
Tvrdi da mu „nikada, ali nikada, niko nije pričao“ šta da radi.
„Kada bih rekao da jeste, lagao bih“, tvrdi, dodajući i da „nikada nije primao političke kadrove“.
Saša Janković, tadašnji ombudsman, redovno je „i kad god hoće“ dolazio u kontrolu rada i „nikada nije našao ništa protivzakonito“, kaže.
„Posle mene, koliko čujem, takve kontrole nisu imali.“
Saša Janković potvrđuje da je kao zaštitnik građana redovno i vanredno kontrolisao rad BIA, „po potrebi i veoma detaljno“, obuhvatajući čak i operacije u toku.
„Istina je i da je BIA u tom periodu poštovala zakonsku obavezu saradnje – stavljanja na uvid svih podataka i informacija kojima raspolaže – poput dokumentacije i neposrednih razgovora sa zaposlenima, da bi se ostvarila svrha kontrole.
„Nije u potpunosti tačno da nije bilo nikakvih nezakonitosti i nepravilnosti u radu, ali je istina da su činjeni ozbiljni napori da se one isprave“, kaže Janković u pisanom odgovoru za BBC na srpskom.
Rad BIA i odnos prema poštovanju ljudskih prava, vladavini prava i kontroli njenog rada u periodu do 2017. i kasnije, sve do neposredne prošlosti „ne mogu se porediti“, dodaje.
„Toliko se stanje tokom godina pogoršavalo.“
„Svi moji načelnici u BIA-i bili su ljudi sa velikim iskustvom koji su bili mladi operativci kada je Slobodan Milošević padao sa vlasti – tada su pratili opoziciju, ali i navijali za nju“, nastavlja Đorđević.
„Svi su smenjeni kada je došao Gašić, ali prema svecu i tropar, svako postavlja ljude saobrazne sebi“, tvrdi Đorđević.
BBC nije mogao da proveri ovu tvrdnju iz nezavisnih izvora.
Za Vladimira Orlića, aktuelnog direktora BIA-e, takođe iz tabora naprednjaka, kaže da „nema pojma gde se nalazi“ i „ne razume šta se dešava“.
Poslednji direktor koji je „službu znao u dušu“ bio je Jovica Stanišić, šef nekadašnjeg Resora državne bezbednosti (RDB), kasnije transformisanog u BIA, jedan od najbližih saradnika Miloševića.
„Počeo je od najnižeg operativca, prošao sve segmente službe, inteligentan i obrazovan“, kaže Đorđević.
Stanišić je osuđen 2021. na 12 godina zatvora za ratne zločine tokom raspada bivše Jugoslavije.
Afere
Đorđević kaže da tokom njegovog mandata nije bilo mnogo afera, ali su neke ipak i danas nerazjašnjene.
O ovih nekoliko su mediji najviše pisali:
Prisluškivanje Vučića
Početkom 2021. godine, Vučić je javno saopštio da je bio nezakonito prisluškivan i da su za to odgovorni pojedini pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.
„To je više bilo plod neke…“, počinje, pa posle par sekundi promišljanja nastavlja, „bezbednosne nezgrapnosti, nesmotrenosti i neozbiljnosti, nego želje da se on prisluškuje“.
Postojali su „razgovori i listinzi koje je Uprava kriminalističke policije vadila, a kroz koje se on provlačio, ali primarna meta nije bio on, nego drugi ljudi“, tvrdi za aferu za koju kaže da je „nasledio“.
„Kada su to pokušali da mu objasne, on (Vučić) je to digao na viši nivo, ali i ja bih to uradio da sam bio na njegovom mestu, bez razmišljanja bih rekao ‘šta mi ovo radite’.“
Savamala
U noći između 24. i 25. aprila 2016, grupa maskiranih ljudi srušila je više objekata na području predviđenom za gradnju luksuznog naselja Beograd na vodi, označenog kao projekat od nacionalnog značaja.
Uprkos pozivima, policija nije reagovala.
Do danas nije utvrđeno ko je odgovoran za rušenje, a osuđen je samo jedan policajac zbog „nepostupanja“.
Savamala „nije bila stvar službi bezbednosti“, tvrdi bivši šef BIA-e.
„Kada se desila mi ništa nismo znali, ja sam sutradan video – nikada me niko nije okrenuo da me pita bilo šta za Savamalu.“
Prisluškivani razgovori Bojana Pajtića i Lidije Udovički
U septembru 2015, objavljen je snimak telefonskog razgovora Bojana Pajtića, tada lidera opozicione Demokratske stranke, i Lidije Udovički, sestre tadašnje ministarke Kori Udovički.
Udovički je u razgovoru tvrdila da je Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića i direktor EMS-a, tražio dva miliona evra kako bi vetropark njene kompanije bio priključen na ovu mrežu.
Pajtić je potvrdio autentičnost razgovora i zahtevao odgovor ko ih je i zašto prisluškivao.
Vlasti su negirale da su MUP ili BIA prisluškivali razgovor. A Petrović umešanost, ali nikada nije razjašnjeno kako su sporni snimci nastali.
„Da, sećam se tog razgovora“, kaže bivši šef.
Ipak, nije objasnio poreklo i razloge snimaka.
Jajinci
U oktobru 2016, u blizini porodične kuće Vučićevih u Jajincima, naselju na obodu Beograda, pronađena je veća količina oružja i municije. Što je tadašnji državni vrh predstavio kao mogući pokušaj atentata na Vučića.
„Tačno je da je tamo bilo oružja“, kaže Đorđević.
„Ja sam Jajince operativno rešio i o tome ne želim da pričam. Ali tačno se zna šta je bilo, kako, ko i šta“.
Dalje se nije išlo zato što „politički trenutak to nije dozvoljavao“, tvrdi.
„Jajinci su, kako da kažem…“, počinje i ponovo nakratko zaćuti.
„Nespretan pokušaj umišljenih političara u najavi, koji su već odavno prošlost, da pokažu da su nešto bitno, i određenih osoba koje su devastirale sistem bezbednosti u okviru MUP-a, koje su i danas na zlom glasu, ali ih nema u društvenom životu, bogu hvala.
„E, to su Jajinci. Ali o tome ne želim da pričam.“
Precizne informacije o ishodu istrage do danas nisu objavljene.
Bivši šef BIA za BBC: “Nisu stranci smenili vlast, urušila se sama od sebe”
Tužilaštva posle promene vlasti
Od izbora 25. oktobra i pobede Studentske liste, tužilaštva su otvorila niz predmeta protiv zvaničnika i ljudi bliskih odlazećem režimu.
Promenom vlasti „otklonjena je politička i institucionalna opstrukcija za rad javnih tužilaštava u Srbiji“, izjavila je nedavno Zagorka Dolovac, vrhovna tužiteljka.
„Okretala je glavu 14 godina. A sada krenula da rešava nek stvari – gde je bila do sada, gde je spavala“, kaže Đorđević, bez navođenja više detalja.
Zajecaronline/BBC/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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