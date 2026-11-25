Isplaćeno više od pola ukupnih osiguranih sredstava Alta banke – oko 185 miliona evra

Banka Poštanska štedionica je, prema preseku od 24. novembra u 20.15 časova, isplatila oko 185 miliona evra. Što je više od polovine ukupnih osiguranih sredstava Alta banke u stečaju, koje je obezbedila Agencija za osiguranje depozita.

Ukupna realizacija dostigla je 185.384.208,01 evra u protivvrednosti. Odnosno 54,52 odsto ukupnog iznosa sredstava namenjenih isplati, objavila je BPŠ. Po valutama, isplaćeno je 119.730.250,50 evra odnosno 53,63 odsto sredstava u evrima i 7.724.207.797,59 dinara, odnosno 56,22 odsto dinarskih sredstava.

Do sada je termin zakazalo 27.713 klijenata. Dok se broj zakazanih dolazaka za narednih sedam dana smanjuje za 22 odsto.

“Nastavljamo sa istom posvećenošću i odgovornošću. Dostupnost novca klijentima imperativ je svih zaposlenih Banke. Iza svake isplate stoje znanje, strpljenje i rad naših kolega, kojima zahvaljujemo na izuzetnom angažovanju”, navodi banka u saopštenju.

Isplata osiguranih iznosa depozita deponenata Alta banke u stečaju počela je 13. novembra preko Banke Poštanska štedionica (BPŠ). Klijentima je, kako je najavila Banka Poštanska štedionica, na raspolaganju 57 isplatnih mesta širom Srbije. Uključujući specijalizovanu ekspozituru u centrali banke u Beogradu, u Ulici kraljice Marije 3, sa 28 isplatnih šaltera, namenjenu isključivo ovom poslu.

U Beogradu je za isplatu opredeljena 31 ekspozitura. Osigurani depozit iznosi do 50.000 evra po deponentu.

Isplaćeno više od pola ukupnih osiguranih sredstava Alta banke – oko 185 miliona evra

Banka Poštanska štedionica otvorila je namenski onlajn portal na kojem se može unapred da zakaže tačan termin za isplatu osiguranih iznosa u odabranoj ekspozituri banke. Portal je dostupan na veb sajtu BPŠ a ekspoziture ove banke blagovremeno su snabdevene potrebnom količinom gotovine, koju je Agencija za osiguranje depozita obezbedila iz namenskog Fonda za osiguranje depozita, naveli su iz Agencije za osiguranje depozita.

Kada je reč o fizičkim licima, prilikom podnošenja zahteva za isplatu, potrebno je dostaviti na uvid važeću identifikacionu ispravu. Odnosno ličnu kartu ili pasoš, i originalnu dokumentaciju kojom se dokazuje osnovanost potraživanja. A to je ugovor o novčanom depozitu, ugovor o štednom ulogu, ugovor o bankarskom tekućem računu, štedna knjižica, kartica tekućeg dinarskog ili deviznog računa. Ili drugi overen dokument izdat od strane banke kojim se nedvosmisleno potvrđuje pravo raspolaganja sredstvima na dan 30. oktobar 2026. godine, odnosno potvrda Alta banke a.d. Beograd u stečaju.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd. Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom. I pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku. Agencija za osiguranje depozita, koja je imenovana za stečajnog upravnika, dužna je da u roku od 60 dana izvrši popis imovine. Kao i da sačini početni stečajni bilans sa hronološkim pregledom značajnih transakcija u prethodnih šest meseci, navedeno je u rešenju Privrednog suda u Beogradu o pokretanju stečajnog postupka.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.