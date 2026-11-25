UHAPŠEN DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Sproveden u PU Voždovac

Glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević uhapšen je jutros u Beogradu.

Prema prvim informacijama sa portala Informer, organi reda presreli su ga na oko 50 metara od zgrade TV Informer i odveli u Policijsku stanicu Voždovac.

Zamenik glavnog urednika Informera Dejan Vukelić potvrdio je da je Vučićević odveden u PU Voždovac.

UHAPŠEN DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ: Sproveden u PU Voždovac

Prema navodima Informera (koji se pozivaju na portal Nova), Vučićević je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja panike i nereda u produženom trajanju, kao i ometanja pravde.

U Narodnoj skupštini, tokom nastavka konstitutivne sednice, Aleksandar Vučić saopštio je vest o hapšenju. Rekao je da je Vučićević uhapšen zbog svog novinarskog rada. Nakon te izjave deo poslanika Studentske liste je aplaudirao, što je Vučić oštro kritikovao.

Zajecaronline/Alo/Nova S/N. S.

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