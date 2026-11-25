Uhapšen direktor osnovne škole u Novom Sadu: Sumnja se da je oštetio školu za više od 53 miliona dinara

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšen je O.S. Sumnja se da je kao direktor Osnovne škole “Prva vojvođanska brigada” oštetio tu školu za više od 53 miliona dinara.

On je osumnjičen za krivična dela nesavestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da O.S. kao direktor Osnovne škole “Prva vojvođanska brigada” iz Novog Sada, koja je bila investitor nadogradnje sprata iznad dela prizemlja postojeće zgrade škole, kršenjem zakona nije podneo prijavu radova nadležnoj gradskoj upravi. Zbog čega građevinskoj inspekciji nije bio omogućen uvid u dokumentaciju i vršenje inspekcijskog nadzora.

Uhapšen direktor osnovne škole u Novom Sadu: Sumnja se da je oštetio školu za više od 53 miliona dinara

Kako je međuvremenu građevinska dozvola prestala da važi, osumnjičeni O.S. je 3. februara 2025. godine doneo odluku da se nadograđeni deo škole ne koristi. Pa je na taj način pričinjena šteta za školu od 53.890.176 dinara. Što predstavlja novčani iznos koji je isplaćen DOO “Manevar” iz Novog Sada za nadogradnju sprata koji se ne koristi, zbog nemogućnosti dobijanja upotrebne dozvole.

Pored toga, sumnja se da je O.S. kao direktor Osnovne škole “Prva vojvođanska brigada” u Novom Sadu, dao nalog da se plati faktura “IBS Institut” od 11. decembra 2019. godine u iznosu od 95.000 dinara po kojoj usluge nisu izvršene. I time je pribavio protivpravnu imovinsku korist za “IBS Institut” u Novom Sadu u iznosu od 95.000 dinara i u istom iznosu pričinio štetu za školu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u tužilaštvu.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.