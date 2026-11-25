Uhapšen pomoćnik gradonačelnika Kraljeva: Osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapšen je pomoćnik gradonačelnika Kraljeva M.V. Sumnja se da je sa osumnjičenim V.M. oštetio Komesarijat za izbeglice, imigracije Srbije za više od milion dinara.

M.V. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja. A V.M. zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da su od 20. juna 2023. godine do 10. jula 2023. godine u Kraljevu, M.V, pomoćnik gradonačelnika Grada Kraljeva, postupajući kao predsednik Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, bez odluke Komisije i pribavljanja uverenja lokalne poreske administracije, doneo konačnu odluku o dodeli pomoći V.M, koji nije ispunjavao uslove za dodelu pomoći, jer je u prethodnom periodu otuđio nepokretnosti koje je imao u vlasništvu.

Na taj način je, kako se sumnja, M.V. pribavio imovinsku korist od 1.509.641,85 dinara. A u tom iznosu je pričinio štetu Komesarijatu za izbeglice, imigracije RS. A u čemu mu je pomogao V. M, tako što je stvorio uslove za donošenje navedene odluke podnošenjem Zahteva za dodelu pomoći i dostavljanjem overene izjave da nije posedovao nepokretnosti.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.