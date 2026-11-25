Konstituisan parlament: Usvojene odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim institucijama

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim institucijama, čime je završen proces konstituisanja 15. saziva Narodne skupštine.

Poslanici su usvojili odluku o sastavu stalnih delegacija u međunarodnim parlamentarnim institucijama. Takođe, odluku o sastavu delegacije Narodne skupštine u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje. Kao i odluku o sastavu delegacije Narodne skupštine u parlamentarnom forumu Republike Srbije i Republike Srpske u celini.

Za je glasalo 136 poslanika, protiv niko, uzdržanih nije bilo, a nije glasalo dva od ukupno 138 prisutnih narodnih poslanika s obzirom na to da su poslanici poslaničke grupe “Srbija pobeđuje” ranije napustili sednicu.

U sastavu delegacija učestvovaće poslanici vlasti, kao i opozicione liste “Srbija pobeđuje”.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.