Uhapšeni brat Davora Macure i direktorka Alta grupe Tatjana Bundalo

Dubravko Macura, brat vlasnika Alta banke Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorka Alta grupe (Alta Group, bivša Alta Pay Group), uhapšeni su jutros.

Određeno im je policijsko zadržavanje 48 sati.

Macura i Bundalo su privedeni u okviru istrage koja se vodi protiv Davora Macure.

On je osumnjičenog da je iz trezora Alta banke nezakonito uzeo oko 390 miliona evra, tvrdi KRIK.

Uhapšeni Dubravko Macura biće saslušan danas popodne u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, nakon čega će tužilaštvo odlučiti da li će tražiti pritvor.

Saslušanje Tatjane Bundalo još nije zakazano i tužilaštvo prikuplja dokumentaciju u vezi sa njenim mogućim učešćem u slučaju.

Njih dvoje se sumnjiče da su bili umešani u iznošenje novca iz trezora Alta banke.

Zbog toga je ranije uhapšen vlasnik Alta banke Davor Macura i još dvojica njegovih saradnika i svi su i dalje u pritvoru. Hapšenje se desilo ubrzo nakon izbora i tri dana nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci.

Uhapšeni brat Davora Macure i direktorka Alta grupe Tatjana Bundalo

Macura je osumnjičen da je iz trezora Alta banke izneo više od 45 milijardi dinara, odnosno oko 390 miliona evra. Njegovi saradnici – direktor odeljenja trezora i upravljanja gotovinom i saradnik za trezorsko poslovanje – terete se da su mu u tome pomagali.

Zaječaronline/Blic/Krik/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.