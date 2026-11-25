Poznato stanje radnica koje su povređene u pucnjavi u Kragujevcu

Posle jučerašnje pucnjave u Tehničkoj školi u Kragujevcu, dve povređene radnice te škole hospitalizovane su u Urgentnom centru UKC Kragujevac. A danas je jedna od njih puštena na kućno lečenje, dok je druga zadržana na lečenju.

“Obe povređene pacijentkinje su trenutno stabilne i nakon inicijalnog zbrinjavanja i provedenog perioda u intenzivnoj jedinici Urgentnog centra, stekli su se uslovi da jedna pacijentkinja bude puštena kući. A druga na standardni nivo lečenja, gde će se dopuniti daljim dijagnostičkim i terapijskim procedurama”, rekla je rukovodilac ovoga centra prof. dr Tatjana Lazarević.

Ona je dodala i da se sprovodi lečenje koje je odgovarajuće za lakše povrede.

“Povrede koje ima pacijentkinja za koju se nastavlja dalje lečenje su u domenu hirurške ekspertize i zahtevaju elektivan, to jest planiran pristup, koji je u suštini optimum zbrinjavanja takve vrste povreda. Ništa neočekivano. Najvažnije da je u ovom momentu ona stabilno i dobro”, navodi dr Lazarević.

Maloletni učenik Prve tehničke škole sumnjiči se da je juče pucao u toj školi i povredio dve osobe. Zbog čega mu je sudija za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu odredio pritvor do 30 dana.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.