Studentski pokret pozvao građane da traže odgovore o dokumentaciji Alta banke

Studentski pokret danas je pozvao građane da Agenciji za osiguranje depozita, Narodnoj banci Srbije (NBS) i Upravi za sprečavanje pranja novca podnesu zahteve za pristup informacijama od javnog značaja.

Iz Studentskog pokreta navode da traže informacije o čuvanju dokumentacije i elektronskih sistema, sprovedenim kontrolama, utvrđenim nepravilnostima i merama koje su preduzele nadležne institucije.

Posebno ističu da ne traže podatke o pojedinačnim klijentima ili transakcijama.

Odnono, da institucije javno objasne šta su preduzele i da za svoje postupanje snose odgovornost.

Studentski pokret pozvao građane da traže odgovore o dokumentaciji Alta banke

Narodna banka Srbije oduzela je Alta banci dozvolu za rad 31. oktobra, a stečajni postupak otvoren je 3. novembra 2026. godine. Studenti upozoravaju da u trenutku preuzimanja imovine, opreme i arhive, kao i odlaska zaposlenih, postoji opasnost da važna dokumentacija i elektronski podaci budu izgubljeni. Zato, poručuju, treba odmah utvrditi šta je sačuvano, gde se nalazi i ko je za to odgovoran.

– Odgovornost ne može da čeka promenu svake institucije. Dokumentacija mora da bude sačuvana sada – navodi se u saopštenju.

Podsećaju da izborna pobeda ne znači da su sve poluge vlasti promenjene, da je Vlada Srpske napredne stranke još uvek u tehničkom mandatu, te da zemlju očekuju i predsednički izbori.

Studentski pokret pozvao građane da traže odgovore o dokumentaciji Alta banke

Građani mogu da popune i podnesu obrasce zahteva na sajtu studenti.org.rs.

Zaječaronline/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.