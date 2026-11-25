ZC Zaječar: Tokom proteklog dana ekipa Hitne pomoći 7 puta ekipa izlazila na teren

Tokom proteklog dana, odnosno u utorak, 24. novembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 32 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 23 puta, od toga je 16 intervencija bilo u službi, dok je 7 puta ekipa izlazila na teren.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

Ostale informacije nisu dostavljene od strane drugih službi, navode iz ZC Zaječar.

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Uhapšen muškarac iz okoline Sokobanje: Devojčici (14) slao neprimerene poruke i uznemiravao je

Policija u Sokobanji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, odredili sumeru zadržavanja do 48 sati B. B. (1973) iz okoline Sokobanje, zbog postajanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

On se sumnjiči da je u prethodnom periodu, putem društvenih mreža, četrnaestogodišnjoj devojčici slao poruke neprimerenog sadržaja, a potom je uznemiravao i neposrednim kontaktom.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.