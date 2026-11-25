Određen pritvor ocu maloletnika osumnjičenog za pucnjavu u školi u Kragujevcu

Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, sud je odredio do 30 dana pritvor S.M, ocu 17-godišnjaka osumnjičenog za pucnjavu u Tehničkoj školi, kada su dve osobe povređene.

S.M. je prethodno saslušan u tužilaštvu, koje je potom predložilo sudu da mu odredi pritvor, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.

Osumnjičenom S.M. je na teret stavljeno krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

Određen pritvor ocu maloletnika osumnjičenog za pucnjavu u školi u Kragujevcu

Maloletniku je takođe određen pritvor do 30 dana. Kako se sumnja, 17-godišnji učenik četvrtog razreda ove škole doneo je u školu malokalibarsku pušku, za čije držanje njegov otac ne poseduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gde je projektil probio staklo i povredio 50-godišnju radnicu škole u predelu noge.

Određen pritvor ocu maloletnika osumnjičenog za pucnjavu u školi u Kragujevcu

Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla. Vreme izvršenja ovog događaja bilo je u toku nastave, tako da na hodniku i u dvorištu te škole nije bilo učenika.

Zaječaronline/Tanjug/Blic/M.M.

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