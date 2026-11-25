Određen pritvor ocu maloletnika osumnjičenog za pucnjavu u školi u Kragujevcu
Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, sud je odredio do 30 dana pritvor S.M, ocu 17-godišnjaka osumnjičenog za pucnjavu u Tehničkoj školi, kada su dve osobe povređene.
S.M. je prethodno saslušan u tužilaštvu, koje je potom predložilo sudu da mu odredi pritvor, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.
Osumnjičenom S.M. je na teret stavljeno krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.
Određen pritvor ocu maloletnika osumnjičenog za pucnjavu u školi u Kragujevcu
Maloletniku je takođe određen pritvor do 30 dana. Kako se sumnja, 17-godišnji učenik četvrtog razreda ove škole doneo je u školu malokalibarsku pušku, za čije držanje njegov otac ne poseduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gde je projektil probio staklo i povredio 50-godišnju radnicu škole u predelu noge.
Određen pritvor ocu maloletnika osumnjičenog za pucnjavu u školi u Kragujevcu
Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla. Vreme izvršenja ovog događaja bilo je u toku nastave, tako da na hodniku i u dvorištu te škole nije bilo učenika.
Zaječaronline/Tanjug/Blic/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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