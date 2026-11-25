Čupić sa ambasadorom UAE: Predmet razgovora dalje unapređenje bilateralne saradnje

Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić razgovarao je danas sa ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji Ahmedom Hatemom Bargašom Almenhalijem, a tokom razgovora istaknuta je zajednička opredeljenost za dalje unapređenje bilateralne saradnje.

Ambasador je naglasio da su UAE izuzetno zainteresovani za nastavak ulaganja u Srbiju, kao i za intenziviranje saradnje u oblastima veštačke inteligencije i tehnologije, a posebno u oblasti obrazovanja i povezivanja i jačanja saradnje univerziteta, navodi se u saopštenju Narodne skupštine.

Čupić sa ambasadorom UAE: Predmet razgovora dalje unapređenje bilateralne saradnje

Ambasador je predsedniku Narodne skupštine uručio čestitku predsednika Parlamenta UAE Sakr Gobaša, na izboru na mesto predsednika Narodne skupštine i poželeo mu uspeh u radu.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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