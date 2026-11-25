Čupić sa ambasadorom UAE: Predmet razgovora dalje unapređenje bilateralne saradnje
Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić razgovarao je danas sa ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji Ahmedom Hatemom Bargašom Almenhalijem, a tokom razgovora istaknuta je zajednička opredeljenost za dalje unapređenje bilateralne saradnje.
Ambasador je naglasio da su UAE izuzetno zainteresovani za nastavak ulaganja u Srbiju, kao i za intenziviranje saradnje u oblastima veštačke inteligencije i tehnologije, a posebno u oblasti obrazovanja i povezivanja i jačanja saradnje univerziteta, navodi se u saopštenju Narodne skupštine.
Čupić sa ambasadorom UAE: Predmet razgovora dalje unapređenje bilateralne saradnje
Ambasador je predsedniku Narodne skupštine uručio čestitku predsednika Parlamenta UAE Sakr Gobaša, na izboru na mesto predsednika Narodne skupštine i poželeo mu uspeh u radu.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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