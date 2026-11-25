Božićni post: Kada počinje i čega vernici treba da se pridržavaju

Božićni post ove godine počinje u subotu, 28. novembra, i traje 40 dana, sve do Badnjeg dana, 6. januara 2027. godine.

Protojerej dr Marko Pajčin u Sabornom hramu u Zaječaru napominje da post nije samo odricanje od hrane. To je samo telesna dimenzija posta, kako je naveo, uskraćujemo sebi mrsnu hranu, a u trpezi koristimo posnu hranu. Dakle, vernici 40 dana posta se uzdržavaju od mesa, jaja, mleka i mlečnih proizvoda, dok je konzumiranje ribe i upotreba ulja dozvoljena određenim danima.

Protojerej je naveo da post s druge strane, ima duhovnu stranu, a to je “da što više činimo dobrih dela, milosrđa, praštanja, da među nama bude više hrišćanske ljubavi”.

Zbog toga post ne treba da se svede na pitanje da li je neko jeo meso, mleko ili jaja, već i na to kako se tokom tih dana ponaša prema svojoj porodici, prijateljima i ljudima koji ga okružuju.

Zbog čega ovaj post traje baš 40 dana?

Odgovor na to pitanje vodi nas daleko u prošlost, do biblijskih događaja, objašnjava Protojerej dr Marko Pajčin. Kako je naveo broj 40 se u Bibliji pojavljuje na više mesta. Prema Starom zavetu, prorok Mojsije proveo je 40 dana i 40 noći na Sinajskoj gori, gde je od Boga primio zapovesti. Posebno mesto ima i događaj iz Novog zaveta, kada je Isus Hristos proveo 40 dana posteći u pustinji.

Božićni post se zato ne posmatra samo kao period u kojem se vernici odriču određene hrane, već i kao vreme tokom kojeg čovek nastoji da se duhovno pripremi za praznik Hristovog rođenja.

Božićni post smatra se blažim od Vaskršnjeg.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.