Irena Jovanović i Živko Nikolić dobitnici priznanja Olimpijade intelektualne svojine

U ime Olimpijade intelektualne svojine, gospodin Milentije Mića Ranđelović, njen osnivač, dodelio je sertifikate i medalje Ireni Jovanović, akademskoj umetnici i pesnikinji iz Zaječara, kao i Živku Nikoliću, pesniku iz Beograda, rodom iz Koprivnice kod Zaječara.

Milentije Mića Ranđelović je međunarodno priznat i nagrađivan izumitelj. Inovator i pronalazač iz oblasti elektrotehnike sa ogromnim brojem međunarodnih nagrada i dostignuća, među kojima su i izvesne vrste Nobelove i Markonijeve nagrade.

Priznanje i autorsko pravo je Ireni Jovanović dodeljeno za još neobjavljenu knjigu poezije „Ramonda na vrhu Rtnja“. Autorka se nada skorom objavljivanju ove zbirke poezije.

Živko Nikolić je ovom prilikom primio i povelju iz Sremske Mitrovice. Povelju mu je dodelila književnica Slađana Milenković. On je, takođe, bio i moderator celokupnog dogadaja dodele nagrada uz poetsko veče i goste pesnike, pod nazivom „Magija darivanja“.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.