Oglasila se baka nestale Srpkinje u Nemačkoj: Nesrećna žena potvrdila da je pronađeno telo njene unuke
– Danas popodne su mi javili da mi je unuka nađena u toj šumi, ali da nije živa. Kažu nema ničeg sumnjivog, da se veruje da se sama ubila. Ne znam što bi to uradila, milo moje dete. Tako je lep život imala i divnu dečicu. Kako ću ovo preživeti… Dali su mi neke lekove, ne mogu ni da plačem – izjavila je za Kurir neutešna baka Jela B.
Podsećamo, Tamara Škorić nestala je 10. novembra kada je uzrujana izašla iz svog stana u Murhartu i sela u taksi. Od tog dana nemačka policija sprovodila je potragu velikih razmera za njoj, a korišćeni su i dronovi i policijski psi.
Međutim, 15 dana kasnije nađeno je njeno telo bez znakova života.
Obdukcija će utvrditi sve okolnosti ove tragedije, nakon što se u saopštenju navodi da “nema dokaza koji ukazuju na nasilnu smrt”.
Oglasila se baka nestale Srpkinje u Nemačkoj: Nesrećna žena potvrdila da je pronađeno telo njene unuke
Iz policije su poručili da se obustavlja potraga za Tamarom. Podsećamo, Tamara Škorić je rodom iz sela kod Žablja.
Zaječaronline/Kurir/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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