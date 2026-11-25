Istorijski povratak velike dive: Selin Dion zaradila 125,5 miliona dolara koncertima u Parizu

Kanadska pevačica Selin Dion zaradila je 125,5 miliona dolara od 16 koncerata održanih u septembru i oktobru u Parizu, prodavši ukupno 539.000 ulaznica

Njen povratak na scenu, nakon dijagnoze retkog neurološkog oboljenja sindroma ukočene osobe, ostvario je veliki komercijalni uspeh, prenosi Bilbord.

Prva serija koncerata u dvorani “Plenitude Arena”, pod nazivom “Celine Dion Paris”

Po samo jednom koncertu, Selin je zaradila 7,8 miliona dolara.

Iako zarada nije bila dovoljna da se nađe među 10 najuspešnijih koncertnih rezidencija svih vremena, ostvareni rezultati ocenjeni su kao izuzetni.

Prosečan prihod po koncertu bio je više od 10 puta veći od zarade koju je Dion ostvarivala tokom ranijih nastupa u Las Vegasu, pre nego što su njeni koncerti obustavljeni.

Istorijski povratak velike dive: Selin Dion zaradila 125,5 miliona dolara koncertima u Parizu

Pevačica je poslednju turneju održala u martu 2020. godine, kada je koncerte prekinula zbog pandemije koronavirusa.

Pre nego što je uspela da zakaže nove nastupe, Dion (58) saopštila je da joj je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe, retko neurološko oboljenje koje joj otežava pevanje i nastupe.

– Dugo se suočavam sa zdravstvenim problemima i bilo mi je veoma teško da prihvatim ove izazove i govorim o svemu kroz šta prolazim – rekla je Dion u video-obraćanju u decembru 2022. godine, podseća američki magazin “Entertainment weekly”.

Prvi deo turneje trajao je od 12. septembra do 17. oktobra i obuhvatao je 16 rasprodatih koncerata.

Istorijski povratak velike dive: Selin Dion zaradila 125,5 miliona dolara koncertima u Parizu

Drugi deo turneje održaće se u proleće naredne godine u periodu od 8. do 29. maja sa još deset termina.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!