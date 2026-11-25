Poznati kuvar Gordon Remzi izabran je za novog voditelja emisije “Top Gear” britanskog javnog servisa, objavio je danas BBC.
Vest je objavljena na društvenim mrežama uz video-snimak na kojem poznati kuvar uzvikuje: “Top Gear se vraća.”
Na snimku se vidi 60-godišnji Remzi na suvozačkom sedištu zelenog sportskog automobila, pored “Stiga”, anonimnog test-vozača emisije “Top Gear”.
– Moja ljubav prema automobilima počela je još u detinjstvu, dok sam odrastao sasvim blizu trkačke staze Silverston. Preskakao sam ograde i ušunjavao se unutra kako bih barem nakratko video trke – ispričao je Remzi.
On je dodao da je emisija “Top Gear” u svom najboljem izdanju uvek bila “u znaku neočekivanog iznenađenja, zabave i tačno one prave mere haosa”.
– To je duh na kojem želimo da gradimo dalje, unoseći svežu energiju i ambiciju da stvorimo nešto zaista uzbudljivo za potpuno novu generaciju gledalaca – poručio je Remzi.
Snimanje nove verzije serijala planirano je za 2027. godinu.
Poslednji voditelji emisije “Top Gear” bili su Endru “Fredi” Flintof, Pedi Mekginis i Kris Haris, ali je emitovanje emisije prekinuto otkako je Flintof teško povređen u nesreći tokom snimanja u decembru 2022. godine.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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