Poznati kuvar Gordon Remzi izabran je za novog voditelja emisije “Top Gear” britanskog javnog servisa, objavio je danas BBC.

Vest je objavljena na društvenim mrežama uz video-snimak na kojem poznati kuvar uzvikuje: “Top Gear se vraća.”

Na snimku se vidi 60-godišnji Remzi na suvozačkom sedištu zelenog sportskog automobila, pored “Stiga”, anonimnog test-vozača emisije “Top Gear”.

– Moja ljubav prema automobilima počela je još u detinjstvu, dok sam odrastao sasvim blizu trkačke staze Silverston. Preskakao sam ograde i ušunjavao se unutra kako bih barem nakratko video trke – ispričao je Remzi.

On je dodao da je emisija “Top Gear” u svom najboljem izdanju uvek bila “u znaku neočekivanog iznenađenja, zabave i tačno one prave mere haosa”.

– To je duh na kojem želimo da gradimo dalje, unoseći svežu energiju i ambiciju da stvorimo nešto zaista uzbudljivo za potpuno novu generaciju gledalaca – poručio je Remzi.

Snimanje nove verzije serijala planirano je za 2027. godinu.

Poslednji voditelji emisije “Top Gear” bili su Endru “Fredi” Flintof, Pedi Mekginis i Kris Haris, ali je emitovanje emisije prekinuto otkako je Flintof teško povređen u nesreći tokom snimanja u decembru 2022. godine.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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