Jedan muškarac zapalio se danas popodne u centru Varšave, ispred zgrade Ministarstva kulture, preko puta Predsedničke palate, izjavio je portparol Službe državne zaštite pukovnik Boguslav Pjorkovski.
On je za Radio Zet rekao da su pripadnici Službe državne zaštite intervenisali čim su primetili da muškarac pokušava da se zapali, pružili mu prvu pomoć i obavestili nadležne službe, prenosi portal Wiadomosci.radiozet.
Muškarcu je potom pomoć ukazala medicinska ekipa koja je ubrzo stigla na lice mesta, nakon čega je prevezen u bolnicu.
Poljska agencija PAP prenela je da se muškarac nalazi na odeljenju intenzivne nege, ali da za sada nema detaljnijih informacija o njegovom zdravstvenom stanju.
Policija je obavila uviđaj i utvrđuje okolnosti incidenta, izjavila je predstavnica varšavske policije Monika Kačinjska.
Zjaečaronline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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