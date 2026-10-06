ZC Zaječar: Ekipa hitne pomoći intervenisala 27 puta tokom proteklog dana

Tokom proteklog dana, odnosno u ponedeljak, 5. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljen je 51 pregled.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 27 puta, od toga 18 intervencija je bilo u službi, dok je 9 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 142 školske dece i 112 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 8 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu je rođen jedan dečak.

Zajecaronline/N.S.

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