Posle hladnog jutra i mraza, očekuje nas pretežno sunčan i topao dan

U Srbiji će ujutru biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. Po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne magle, saopštio je RHMZ.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom od 24 do 28 stepeni.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 26° C.

Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!