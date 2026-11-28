Srbija od jutros u snegu: Kolovozi klizavi, vidljivost smanjena, upućen apel vozačima na auto-putu!

Širom Srbije jutros je pao sneg, a snežni pokrivač formirao se i u nižim predelima, što je donelo prave zimske uslove na putevima.

Kako se vidi na snimcima sa terena, sneg se zadržava na kolovozu i na auto-putu “Miloš Veliki”, posebno na deonici Lajkovac-Ub, gde se saobraćaj odvija po snegu. Smanjena je vidljivost, a kolovoz je klizav.

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Srbija od jutros u snegu: Kolovozi klizavi, vidljivost smanjena, upućen apel vozačima na auto-putu!

Nadležne službe apeluju na sve vozače da budu maksimalno oprezni, da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i na put nikako ne kreću bez obavezne zimske opreme.

Zaječaronline/Srbija Danas/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.