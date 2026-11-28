Počeo Božićni post: Običaji, pravila i simbolika pripreme za najradosniji hrišćanski praznik

Danas je počeo Božićni post kojim se vernici pripremaju za najradosniji hrišćanski praznik – rođenje Isusa Hrista.

Post traje 40 dana, do 6. januara, kada se završava ponoćnom liturgijom uoči Božića.

Cilj posta je približavanje Bogu.

Kako kroz uzdržavanje od mrsne hrane i zlih misli, tako i kroz molitvu i činjenje dobrih dela.

Zajednicu sa Bogom postižemo upravo postom u kojem je vrhunac pričešće, koje predstavlja krajnji cilj. U toku celog ovoga posta, po pravilu se ne jede meso, mlečni proizvodi i jaja.

Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka, koji se poste “na vodi”.

Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice.

Poslednja nedelja Božićnog posta posti se strože, bez upotrebe ribe, a po mogućstvu “na vodi”. Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti “na vodi”.

Veoma je važno da pravoslavni hrišćani koji žive u zemljama u kojima se novogodišnji praznici slave po novom kalendaru i padaju u vreme Božićnog posta ne prekidaju post.

Oni Novu godinu proslavljaju kada ona dođe po pravoslavnom kalendaru, poštujući tradiciju svojih predaka i crkvena pravila.

Počeo Božićni post: Običaji, pravila i simbolika pripreme za najradosniji hrišćanski praznik

Šestonedeljni Božićni post obeležavaju vernici Srpske i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije i Svete Gore, pripremajući se za praznik rođenja Isusa Hrista.

Pravi post ima dve strane – telesnu i duhovnu i sastoji se kako u uzdržanju od mrsne hrane tako i u uzdražavanju od rđavih misli, želja i dela i u posvećivanju molitvama i dobročinstvima.

Duhovni post sastoji se u činjenju dobrih dela, praštanju, molitvi i pokajanju.

Telesni post je pomoćno sredstvo za borbu protiv strasti i grehova kakva je gordost, koja se smatra korenom svakog daljeg zla.

Božićni post je ustanovljen radi toga da bismo se pre dana “Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čista srca, duše i tela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo

Sina Božjeg koji se javio svetu, i da bi mu, pored običnih darova i žrtvi, prineli naše čisto srce i želju da sledimo Njegovo učenje”.

Stvarni post privodi čoveka smirenju, a u smirenju čovek stiče saznanje da za čoveka spasenje leži jedino u Bogu, u njegovoj milosti.

Srpska pravoslavna crkva četiri puta godišnje ima višednevne postove – Božićni, Vaskršnji ili Časni uoči Vaskrsenja Hristovog, Petrovski pred praznik posvećen Svetom apostolima Petru i Pavlu (12. jula) i Gospojinski, uoči Uspenija Presvete Bogorodice (28. avgusta).

Šta simbolizuje Božićni post?

Četrdesetodnevni Božićni post simbolično podseća na pripremu za Hristovo rođenje, ali i na četrdesetodnevni post proroka Mojsija, koji je prethodio primanju Božjih zapovesti.

Prema hrišćanskom učenju, post predstavlja vreme molitve, pokajanja, praštanja, milosrđa i činjenja dobrih dela. Vernici se podstiču da se uzdržavaju od svađa, ljutnje, zavisti, ogovaranja i drugih postupaka koji narušavaju odnose među ljudima.

Šta se jede tokom Božićnog posta?

Tokom Božićnog posta ne jedu se meso, jaja, mleko i mlečni proizvodi, kao ni namirnice koje ih sadrže.

Prema uobičajenim pravilima posta, sredom i petkom posti se na vodi, ponedeljkom, utorkom i četvrtkom na ulju, dok je subotom i nedeljom dozvoljena i riba.

Počeo Božićni post: Običaji, pravila i simbolika pripreme za najradosniji hrišćanski praznik

Riba je dozvoljena i na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, koji se obeležava 4. decembra. Poslednja nedelja Božićnog posta je stroža, a na Badnji dan tradicionalno se posti na vodi.

Pravila posta mogu se razlikovati u zavisnosti od crkvenog kalendara, zdravstvenog stanja i životnih okolnosti vernika, pa se o načinu posta preporučuje razgovor sa sveštenikom.

Kako se pravilno hraniti tokom posta?

Iako se tokom posta iz ishrane izbacuju brojne namirnice životinjskog porekla, važno je da obroci budu raznovrsni, hranljivi i uravnoteženi.

Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti dovoljnom unosu proteina, gvožđa, kalcijuma i zdravih masti.

Počeo Božićni post: Običaji, pravila i simbolika pripreme za najradosniji hrišćanski praznik

U svakodnevnu ishranu poželjno je uključiti:

– Mahunarke – pasulj, sočivo, leblebije i grašak;

– Integralne žitarice – ovas, heljdu, proso i integralni pirinač;

– Sveže i kuvano povrće;

– Sveže i suvo voće;

– Orašaste plodove i semenke;

– Pečurke;

– Ribu, u danima kada je dozvoljena.

Trebalo bi izbegavati prekomerno konzumiranje belog hleba, peciva, prženog krompira, industrijskih posnih slatkiša i grickalica. Činjenica da je neka namirnica posna ne znači nužno i da je zdrava.

Osobe sa hroničnim bolestima, trudnice, dojilje, deca i starije osobe trebalo bi da način ishrane tokom posta prilagode svojim zdravstvenim potrebama, uz savet lekara.

Običaji tokom Božićnog posta

Tokom Božićnog posta obeležava se nekoliko značajnih verskih praznika, među kojima su Vavedenje Presvete Bogorodice i Sveti Nikola, jedna od najrasprostranjenijih krsnih slava u Srbiji.

Tokom posta vernici se pripremaju i za ispovest i pričešće, posećuju bogosluženja i, u skladu sa svojim mogućnostima, pomažu onima kojima je pomoć potrebna.

Božićni post završava se na Badnji dan, kada se u domove tradicionalno unosi badnjak, priprema posna večera i okuplja porodica u iščekivanju Božića.

Počeo Božićni post: Običaji, pravila i simbolika pripreme za najradosniji hrišćanski praznik

Iako se Božićni post često poistovećuje sa pravilima ishrane, njegova najvažnija poruka jeste negovanje mira, ljubavi, praštanja, zahvalnosti i solidarnosti sa drugima.

Zaječaronline/Tanjug/Danas/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.