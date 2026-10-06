Medvedev diskvalifikovan: Lopticom pogodio u glavu navijača, Đoković u finalu Pekinga
Ruski teniser Danil Medvedev izjavio je posle diskvalifikacije u polufinalu turnira u Pekingu protiv Novaka Đokovića da mu je žao što je lopticom pogodio u glavu navijača na tribinama. Istakavši da se nada da će moći da se iskupi.
Medvedev je diskvalifikovan pri rezultatu 7:5, 5:3 za Đokovića, a srpski teniser je servirao za pobedu.
“Zaista mi je izuzetno žao zbog njega i samo se nadam da je dobro. To je najvažnije. Što se ostalog tiče – idemo dalje. Trenutno mi je jedino važno da je on dobro. Nadam se da ću moći da ga upoznam i nekako se iskupim”, rekao je Medvedev, prenosi sajt ATP.
On je naveo da nikada nije bio u takvoj situaciji i da se osetio užasno kada je video šta se desilo.
“To je stoprocentno bio slučajnost. Vidi se da nisam udario lopticu iz besa. Loptica se odbijala nazad, pa sam pokušao samo da je udarim bilo gde, kako ne bi izletela van terena. Najvažnije je da se nadam da je on dobro, jer se kod takvih situacija nikad ne zna”, izjavio je ruski teniser.
Medvedev je istakao da je Đoković igrao zaista dobro, kao u njihovim najboljim mečevima.
“Bio je to težak meč za mene. Imao sam određene prilike, koje sam propustio. Igrao je neverovatno, tako da mislim da ima velike šanse u finalu”, poručio je Medvedev.
Đoković će danas od 13 časova igrati protiv Aleksa de Minora u finalu turnira u Pekingu.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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